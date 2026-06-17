パリから西へ約40km、レ・ミュローのセーヌ河畔に、ヨットクラブ・ドゥ・リル・ドゥ・フランス（YCIF）はある。6月7日、この緑豊かな4ヘクタールの敷地で「Sails & Wheels (& Wings)」が開催された。クラシックカーのオーナーと、木造ヨットやクラシックなモーターボートを愛する人々を一堂に集めるという、フランスでも珍しい性格のイベントである。なお括弧付きの「Wings」については、隣接する飛行場から飛び立ったセス