新型アウディQ7は全幅2010mmでさらにワイド化 アウディQ7｜Audi Q7 アウディのラージSUV「Q7」が3代目に生まれ変わった。アウディAGのゲルノート・デルナー取締役会会長はこう述べている。「20年以上にわたり、アウディQ7は完璧なプレミアムSUVの象徴であり続けてきました。新型においても、私たちはこの使命をさらに発展させていきます」ボディサイズは全長5056×全幅2010×全高1808mmで、ホイールベ