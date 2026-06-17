Netflixドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のクリエイター、マット＆ロス・ダファー兄弟が手がける初の劇場映画の米公開日が決定した。米パラマウントとの大型契約のもとで製作される「一大イベント映画」と伝えられている。 ダファー兄弟は、パラマウントの新作映画（タイトル未定）の脚本・監督を担当。あらすじを含む詳細は現時点で伏せられている。製作はダファー兄弟の製作会社