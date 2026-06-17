兼業漫画家の天霧さんの漫画「薬の管理が大変だった話 ・気になる副作用」が、Xで合計1300以上の「いいね」を集めて話題になっています。【漫画】本編を読む処方された薬の種類が多く、薬剤師から1つずつ詳しい説明を受けていた作者。話を聞き進めるうちに…という内容で、読者からは「突然の精神論（笑）」「条件が厳しい薬があるんですね」「これはあの薬かな？」などの声が上がっています。薬の多さと複雑な飲み方に驚き