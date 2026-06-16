日本最大級のカタログコレクタークラブ「ACC・JAPAN（オートモービル・カタログ・コレクターズクラブ・イン・ジャパン）」は、四国交歓会＆ミニ展示会を実施する。昭和＆平成を駆け抜けたクルマ展と題して、時代を駆け抜けたクルマたち…昔の個性派のクルマのカタログを公開展示する。自動車のカタログ好きにはたまらないイベントになっている。 開催場所：今治市立図書館中央館・芝生広場（