塩にんにく香るからあげと豚しゃぶ！「塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、エバーアクション株式会社は、2026年6⽉19⽇(金)より国内のからやまにて「塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食」の販売を期間限定で開始する。
■シンプルだから旨い！塩とにんにくの黄金コンビからあげ
シンプルだから旨い。塩とにんにくの黄金コンビからあげ。豚しゃぶにはネギ・生姜・にんにくなどの薬味を合わせ、香酢ベースのたれでさっぱりと。塩ベースの漬込みだれがにんにくの旨みを引き出したからあげと、しっとりと仕上げた冷製豚バラ肉に、ネギ･生姜･にんにく等の薬味を香酢ベースのたれで合わせ、ラー油の辛みがきりりと全体を引き締める、さっぱりしながらも奥深い旨みが後を引く一品だ。じめじめした暑さが続く６月の初夏に食べたくなる、爽快感と満足感を備えた商品となっている。
■テイクアウトにも
期間限定メニュー「塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食」「塩にんにくからあげ合盛り定食」「塩にんにくからあげ」は、お弁当としてテイクアウトも可能だ。ご自宅でのお食事や職場でのランチなど、シーンに合わせて専門店の味を楽しめる。
商品概要
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。
＜店内＞
〇塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食
(塩にんにくからあげ3個/豚しゃぶ/ご飯・みそ汁)
通常店舗：980円(税込1,078円)/券売機店舗：税込1,080円
〇塩にんにくからあげ合盛り定食
（塩にんにくからあげ2個/カリッともも2個/2種のタレ付き/ご飯・みそ汁）
通常店舗：820円(税込902円)/券売機店舗：税込910円
〇塩にんにくからあげ1個
通常店舗：160円(税込176円)/券売機店舗：税込180円
＜テイクアウト＞
〇塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り弁当
(塩にんにくからあげ3個/豚しゃぶ/ご飯)
通常店舗：980円(税込1,058円)/券売機店舗：税込1,080円
〇塩にんにくからあげ合盛り弁当
(塩にんにくからあげ2個/カリッともも2個/ご飯)
通常店舗：820円(税込885円)/券売機店舗：税込910円
〇塩にんにくからあげ1個
通常店舗：160円(税込172円)/券売機店舗：税込180円
〇からやま その他メニュー
■とんかつ専⾨店「かつや」
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期間限定メニュー「塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食」「塩にんにくからあげ合盛り定食」「塩にんにくからあげ」は、お弁当としてテイクアウトも可能だ。ご自宅でのお食事や職場でのランチなど、シーンに合わせて専門店の味を楽しめる。
商品概要
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。
＜店内＞
〇塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食
(塩にんにくからあげ3個/豚しゃぶ/ご飯・みそ汁)
通常店舗：980円(税込1,078円)/券売機店舗：税込1,080円
〇塩にんにくからあげ合盛り定食
（塩にんにくからあげ2個/カリッともも2個/2種のタレ付き/ご飯・みそ汁）
通常店舗：820円(税込902円)/券売機店舗：税込910円
〇塩にんにくからあげ1個
通常店舗：160円(税込176円)/券売機店舗：税込180円
＜テイクアウト＞
〇塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り弁当
(塩にんにくからあげ3個/豚しゃぶ/ご飯)
通常店舗：980円(税込1,058円)/券売機店舗：税込1,080円
〇塩にんにくからあげ合盛り弁当
(塩にんにくからあげ2個/カリッともも2個/ご飯)
通常店舗：820円(税込885円)/券売機店舗：税込910円
〇塩にんにくからあげ1個
通常店舗：160円(税込172円)/券売機店舗：税込180円
〇からやま その他メニュー
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