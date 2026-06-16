サンマルクホールディングスは6月9日、「BAKERY RESTAURANT C トリエ京王調布店」を京王線調布駅に直結する商業施設「トリエ京王調布」のA館5階にオープンした。BAKERY RESTAURANT C東京・渋谷で連日行列ができるほど話題を集めたBAKERY RESTAURANT Cが、調布エリアに初出店した。店内で焼き上げるパンと、パンとの相性を考え抜いた多彩なメニューを提供する。パンと料理の新たな発見を五感で楽しみながら、誰もが気兼ねなくカジュ