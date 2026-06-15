住宅の外観の印象を大きく左右する外構。2年前、ハウスメーカーで注文住宅を建てた日刊住まいライターは、外構工事のタイミングで屋外水栓まわりに「ある工夫」をしたそう。「使いやすさ」と「見ばえ」を両立するために、ライターがやってよかったことと、住んで気づいた注意点を紹介します。新居の外構で「ガーデンパン」にこだわった理由夫婦と小さな子ども3人の5人暮らしの筆者は約2年前、ハウスメーカーで4LDKの注文住宅を建て