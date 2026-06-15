シンガー・ソングライターのさだまさし（74）が15日、自身のインスタグラムを更新。俳優の伊東四朗の近影を公開した。さだは「伊東四朗さんと89歳お誕生日おめでとうございます」と書き出し、この日89歳の誕生日を迎えた伊東との2ショットを投稿。「文化放送でバッタリ『伊東さんはいつまでもボクのアイドルです』お祝いの寄せ書きの色紙に、僕も書かせていただきましたこの写真、伊東さんの口の中にサンドウィッチが（