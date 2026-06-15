PayPayは15日、PayPayアプリで「Vポイント」とのID連携方法が29日22時に変更されると発表した。 これまで、Vポイントとポイント交換をする際のID連携は同意のみで行えたが、今後は同意に加えてVポイントへのログインが求められる。 今回の変更により、PayPayでモバイルVカードを連携済みの場合でも、改めて連携の手続きが必要となる。再連携が完了していないと、モバイルVカードの表示や一部機能を利用