1970〜80年代の静岡を舞台に、激動の時代を生きるシングルマザーが自らの生き方を模索しながら力強く歩んでいく姿を描いた、木村太一監督の『FUJIKO』が全国公開中だ。本作で主人公の富士子を演じた片山友希と、企画・プロデュースを担当し、出演もしたMEGUMIに話を聞いた。−今回は、企画・プロデュースということですが、そもそものきっかけは？MEGUMI木村太一監督の長編第1作の『AFTERGLOWS』（23）に出演した時にすごく仲