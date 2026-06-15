球団公式フォトグラファーのジョン・スーフー氏がSNSを更新力強く立てた指が、大谷翔平投手の状態の良さを物語っているようにも感じた。ドジャース球団公式フォトグラファーのジョン・スーフー氏が14日（日本時間15日）、自身のインスタグラムを更新。恒例の“スクラップブック”シリーズとして、19枚の写真をファンに届けた。スーフー氏が取り上げたのは、13日（同14日）に敵地で行われたホワイトソックス戦の様子。試合の熱