1955 東京ベイ by 星野リゾート(千葉県浦安市)は7月1日、夕方入園に備えて日中はホテルステイを満喫し、無理なく快適に真夏のテーマパーク旅を楽しむプラン「猛暑回避!タイムシフト・ステイプラン」(1名11,500円〜)を発売する。客室滞在イメージ本プランでは、通常より1時間早い14時にアーリーチェックインが可能。暑さが厳しい日中は、ビーチをモチーフにした夏限定のスイーツプレートをおともに、オーシャンビューのホテルで涼み