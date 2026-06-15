関大・米沢友翔が体調不良の中で5回無失点の好投…大会MVPに選出第75回全日本大学野球選手権記念大会の決勝が14日、神宮球場で行われた。関大（関西学生野球連盟）が慶大（東京六大学野球連盟）を2-1で破り、1972年以来54年ぶり3度目の優勝を飾った。先発した今秋のドラフト上位候補左腕、米沢友翔投手（4年）は5回無失点の好投。今大会は4試合、計25回を投げてわずか2失点という圧倒的な投球を見せ、大会の最高殊勲選手賞（MVP