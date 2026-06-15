大谷がインスタグラムを更新【MLB】Wソックス 6ー4 ドジャース（日本時間15日・シカゴ）ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、敵地でのホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で出場。2打数無安打2三振2四球で、チームも逆転負けを喫した。悔しい結末となったが、この日も試合後に自身のインスタグラムを更新。2日続けて登場した日本人野手に注目が集まった。大谷が先頭打者アーチを放ち、山本由伸投手が7勝目をあ