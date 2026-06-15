高島誠トレーナー解説…悪送球に繋がる「親指の力み」を防ぐボールの握り方内野守備において「素早い握り替え」は重要だ。しかし、焦るあまりボールを落としたり、送球を乱したりする少年野球の選手は少なくない。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、素早く安定した送球に繋がる“力まないボールの握り方”や捕球法を紹介している。送球が安定しない原因の1つに挙げられるのが、利き手の親指の力