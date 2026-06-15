◇W杯北中米大会1次リーグF組オランダ2―2日本（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組第1戦は14日（日本時間15日）、悲願の初優勝を狙うオランダ（FIFAランク8位）が日本（同18位）と2―2のドロー。1点リードの後半44分に失点し勝ち点3を逃したが、1次リーグでの無敗記録を17試合（12勝5分け）に伸ばした。チームは主将のDFファンダイク（リバプール）、MFデヨング（バルセロナ）ら主