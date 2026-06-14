元フジテレビ、現フリーアナウンサーの久慈暁子（31）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。第1子の性別を公表した。【写真】かわいらしい第一子の”腕”の写真を投稿した久慈暁子久慈は、2022年5月にバスケットボール選手の渡邊雄太（31）と結婚し、2026年1月1日に第1子妊娠を発表。同年4月13日には第1子の出産を報告していたが、子どもの性別は明かしていなかった。最新の投稿では、優しい表情を浮かべながらベビー