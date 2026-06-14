左膝の炎症で前日の試合は欠場していた【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発出場し、復帰直後の第1打席で14号先頭打者本塁打を放った。負傷明けを感じさせない衝撃のアーチに対し、米メディアからは驚愕と安堵の声が相次いだ。衝撃の一発は初回の第1打席に生まれた。相手先発のバークが投じた内角高めのフォー