左膝の炎症で前日の試合は欠場していた

【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）

ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発出場し、復帰直後の第1打席で14号先頭打者本塁打を放った。負傷明けを感じさせない衝撃のアーチに対し、米メディアからは驚愕と安堵の声が相次いだ。

衝撃の一発は初回の第1打席に生まれた。相手先発のバークが投じた内角高めのフォーシームを完璧に捉えた。打球速度109.6マイル（約176.4キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）、角度26度を記録した打球は、一直線に右翼席へ着弾。3試合連続となる特大アーチに敵地は騒然となった。

大谷は11日（同12日）のパイレーツ戦で左膝の炎症により途中交代し、前日の試合を欠場していた。状態が心配されていた中での復帰戦だったが、わずか2球目、最初のスイングで豪快な本塁打を放ち健在ぶりをアピール。この一発で今季5本目となる先頭打者アーチを記録し、日米通算350本塁打まで残り8本に迫る活躍を見せている。

負傷明けを感じさせない一振りに現地記者も安堵している。地元紙「オレンジ・カウンティ・レジスター」のビル・プランケット記者は「ああ、彼は大丈夫だ。ショウヘイ・オオタニは試合開始後、2球目をライトスタンドに放ち、今シーズン14号をマークした。」と投稿。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者も「ショウヘイ・オオタニがスタメン復帰後、即本塁打。見たところ、膝は大丈夫そうだ」と伝えた。

さらに地元メディア「ドジャース・ネーション」のネルソン・エスピナル記者は「木曜日に膝の炎症を起こし、（復帰後）初打席に立ったショウヘイ・オオタニがたった今本塁打を放った。オオタニは1試合しか欠場しなかった。少しのためらいがなかったのは明らかだ。スイングとアプローチの状態は非常にいい。オオタニは現実離れしている」と絶賛。復帰即アーチを放った男に最敬礼の様子だった。（Full-Count編集部）