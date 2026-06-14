日本旅行は、「夏旅2026キャンペーン」の第2弾として「おすすめの宿キャンペーン」を6月11日午後3時から30日午後2時59分まで開催している。対象施設の宿泊プラン、JR＋宿泊パック、航空＋宿泊パックを特設ページ経由で予約すると、1人あたり7％を割引する。北海道の対象施設は10％割引となる。出発対象期間は6月12日から9月29日まで。対象施設には、北こぶし知床ホテル＆リゾート、ホテル大雪、十勝川温泉第一ホテルなど全国のホテ