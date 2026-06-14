オランダ代表MFフレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）が、FIFAワールドカップ2026・グループF第1節日本代表戦の前日会見に臨んだ。オランダメディア『デ・テレフラーフ』やスペインメディア『スポルト』が伝えた。オランダ代表は開幕直前に行われた親善試合でアルジェリア代表に敗れ、ウズベキスタン代表戦もPK2本で薄氷の勝利。悲願のW杯制覇に向けてファンの間で不安は広がっているが、デ・ヨングは「世間の雰囲気