伊勢原市役所の窓口に用意された軟骨伝導イヤホン（同市提供）神奈川県伊勢原市は市役所の来訪者が窓口で使うことができる軟骨伝導イヤホンを導入した。耳が聞こえにくい人が使うことで職員との会話をスムーズにし、会話内容が他人に聞かれないなどプライバシーを守ることにもつながるという。軟骨伝導イヤホンは耳の軟骨を振動させて音を伝える仕組みで、イヤホンにつながったマイク部分を机に置くことで会話の音声を拾う。自