13日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷沢健一氏が、日本ハムにサヨナラ負けを喫した中日について言及した。中日は1−3の9回に鵜飼航丞の2点適時打で同点に追いつき、その裏マウンドに上がったのは、同点ということもあり守護神・松山晋也ではなく、草加勝。先頭の細川凌平を左邪飛に仕留めるも、続く水野達稀にサヨナラ本塁打を浴びた。谷沢氏は「自分が決めようと思っていたと思うんだけど