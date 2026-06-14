6月14日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』は、番組55周年を記念した1時間スペシャルが放送される。登場するのは、歌舞伎界のプリンス・中村橋之助と、元乃木坂46の能條愛未。豪華な結婚披露宴を開いたばかりの2人が、出会いから新婚生活、そしてアイドルから梨園の妻へと歩み始めた現在を語る。中村橋之助といえば、父は歌舞伎俳優の八代目中村芝翫、母は元トップアイドルの三田寛子。一方の能條は、乃木坂46のメンバーとして活