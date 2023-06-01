[6.14 北中米W杯グループリーグ第1節](サンフランシスコ)※04:00開始<出場メンバー>[カタール]先発GK 1 マフムド アブナダDF 2 ペドロ ミゲルDF 13 アユブ アル ウイDF 14 ホマム アフメドDF 16 ブアレム フーヒMF 4 イッサ ライェMF 5 ジャシム ガベルMF 23 アシム マディボFW 8 エジミウソン ジュニオールFW 11 アクラム アフィフFW 15 ユスフ アブドゥルラザーク控えGK 21 サラー ザカリアGK 22 メシャール バルシャムDF