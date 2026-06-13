アメリカは4-1で白星発進北中米共催ワールドカップ（W杯）のグループD初戦が現地時間6月12日に行われた。開催国の一つアメリカ代表がパラグアイ代表と激突し、4-1で勝利した。ダメ押しの1点となったアメリカ代表MFジョバンニ・レイナのゴールが「ベストゴール候補」と反響を呼んでいる。序盤から勢いに乗ったアメリカは前半7分、パラグアイMFダミアン・ボバディージャのオウンゴールで先制。畳み掛けるアメリカは同31分にFWフ