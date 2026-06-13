アメリカは4-1で白星発進

北中米共催ワールドカップ（W杯）のグループD初戦が現地時間6月12日に行われた。

開催国の一つアメリカ代表がパラグアイ代表と激突し、4-1で勝利した。ダメ押しの1点となったアメリカ代表MFジョバンニ・レイナのゴールが「ベストゴール候補」と反響を呼んでいる。

序盤から勢いに乗ったアメリカは前半7分、パラグアイMFダミアン・ボバディージャのオウンゴールで先制。畳み掛けるアメリカは同31分にFWフォラリン・バログンが追加点を挙げると、アディショナルタイムにも裏に抜けたバログンがチーム3点目となるゴールを挙げた。その後、パラグアイに1点を返されたものの、終了間際にレイナが華麗なアウトサイドシュートを決め、4-1で白星発進を飾った。

右足アウトサイドでコースを突いたレイナの一撃を、DAZN公式Xは「ゴールラッシュを締めくくる美しいゴラッソ」として紹介。「これは芸術！！」「アメリカってこんな強かったっけ」「お見事」「モドリッチばりの美しいアウトサイド」「今大会のアメリカさん、冗談抜きで強い」「ベストゴール候補！」などの反響が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）