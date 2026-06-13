識者が現地で感じたW杯の温度感11日の早朝、ダラスに到着した。ダラスのAT&Tスタジアムではオランダvs日本、日本vsスウェーデンを含むグループリーグ5試合、ラウンド32が2試合、ラウンド16が1試合、そして準決勝の合計9試合が開催される。到着するとワールドカップのブースがあって、素晴らしい笑顔の3人組が迎えてくれた。ダラスについてのさまざまなことを教えてくれるが、これまでの大会のようにパンフレットのような印