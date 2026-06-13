俳優の梅沢富美男（75）が13日放送のMBS「おしゃべり小料理ゆみこ」（土曜後4・00）に出演。過去の貧困生活を振り返った。8人きょうだいの5男として大衆演劇「梅沢劇団」の家に生まれた梅沢。小学生になると同時に、学校に通うため旅回りの両親とは離れて暮らした。当時について「運が悪いことに映画とかテレビとか派手になって、実演を見る習慣がなくなってきちゃった」と、娯楽の過渡期だったことを振り返り「小学校2年生