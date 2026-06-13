2回に前田から先制弾も…1軍登録は5月29日■ソフトバンク ー ヤクルト（13日・みずほPayPayドーム）ヤクルト・塩見泰隆外野手が13日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク戦に先発するも、2回の守備から交代した。直前には先制アーチを放っていた。塩見は「4番・右翼」で先発出場。2回先頭の第1打席では、前田悠伍投手から右越えの今季2号を放った。しかし、ダイヤモンドを一周する際はややゆっくりとした足の運びだった