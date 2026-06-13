ある日、リビングでくつろいでいた父親が、突然泣き出した0歳の娘に対して行った“ある行動”が、SNS上で大きな注目を集めている。

【映像】赤ちゃんが泣き止む、父親の驚きの行動

投稿したのはせふぃさん（@sefi_FFXIV）。娘が泣いていたため、真横で仰向けになり、投稿主が同じように泣き喚いてみたという。すると娘は、それまでの様子から一転して「信じられないものを見るようなドン引き顔で父を見つめ、そして泣き止んだ」ことをXに投稿した。この想定外の反応に投稿主は「赤ちゃんもドン引きするんだ…」と驚いた様子をみせている。

「我に返ったのかな」SNSの声

この投稿を見た人からは、「自分はこう見えてるのかと我に返ったのかな、可愛い！」「『なんだこいつ！』みたいな反応するんですね、赤ちゃんも」「同じように泣きわめいてみるその発想がすごい！」「これやったことある！泣き笑いに変わり最後泣きやんだ」などのコメントが寄せられており、投稿には約2.4万件の“いいね”が押されている。

ニュース番組『わたしとニュース』は投稿主を取材。「どんな反応をするんだろうという興味はあったものの、眉を八の字にして怪訝そうな顔でまさにドン引きで思わず笑ってしまいました！」とコメントしている。また、その後の対応については「あまり頻繁にやっても効果が無くなってしまうかなと思い、その後はやっていません」と話している。（『わたしとニュース』より）