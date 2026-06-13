タレントの中川翔子さんは6月12日、自身のInstagramを更新。両手に双子を抱っこしたショットを公開しました。【写真】中川翔子に甘える双子「無理せず子育てファイト」中川さんは「保育園から帰るとママに登ってきてすりすりして双子をぎゅーっと、大変だけど幸せ時間」とつづり、14枚の写真を投稿。双子の息子たちを同時に抱っこしている姿などです。息子たちが中川さんの足元で、甘えるように顔をうずめているショットもあり、と