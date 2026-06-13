「大変だけど幸せ時間」中川翔子、“登ってきてすりすり”両手に双子！ 「こりゃ〜しょこたんママも大変」
「大変だけど幸せ時間」中川翔子、“登ってきてすりすり”両手に双子！ 「こりゃ〜しょこたんママも大変」
タレントの中川翔子さんは6月12日、自身のInstagramを更新。両手に双子を抱っこしたショットを公開しました。
【写真】中川翔子に甘える双子
「無理せず子育てファイト」中川さんは「保育園から帰るとママに登ってきてすりすりして双子をぎゅーっと、大変だけど幸せ時間」とつづり、14枚の写真を投稿。双子の息子たちを同時に抱っこしている姿などです。息子たちが中川さんの足元で、甘えるように顔をうずめているショットもあり、とてもかわいらしいです。
コメントでは「大切な毎日をかわい過ぎる写真と一緒に綴ってくださりありがとうございます 日々の癒しです」「1人でも登ってくると可愛い それが2人一緒に来られるのは幸せですね」「双子ちゃんが甘える姿、愛らしいですね」「かわいい〜たまらない ママとくっつきたいんだね」「大きくなりましたね」「こりゃ〜しょこたんママも大変だね 無理せず子育てファイト」「幸せそうで良かった うらやましいなー」と、絶賛の声が寄せられました。
「ふたごの風邪をまたまたもらって」11日には「ふたごの風邪をまたまたもらってしまい病院きてます」「おかげでちょっと痩せました」と報告していた中川さん。今回の投稿に載せた写真でも、マスクをしているのが確認できます。早く治るといいですね。(文:多町野 望)
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