15日に行われる娘のスタンフォード大学卒業式に出席する家族を最優先する指揮官の決断に、称賛の声が相次いでいる。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、娘の大学卒業式に出席するためチームを一時離脱する。勝利が求められるメジャーリーグの指揮官でありながらも、自身の信念を貫く姿勢に対し、米ファンからは「シンプルに支持」などと共感の声が寄せられている。ドジャースは11日（日本時間12日）のパイレーツ戦を終え、12