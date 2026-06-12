13日にMUFGスタジアム(国立競技場)で行うJリーグオールスターゲーム「DAZNカップ」の公開前日練習が味の素フィールド西が丘で行われた。終盤には小雨もぱらつくあいにくの天気となったが、のべ2070人のファン・サポーターが詰めかけた。59歳FWがみせたゴールラッシュに、この日一番の歓声が上がった。槙野智章監督(藤枝)が率いるJ2・J3 EAST-Bの一員としてピッチに登場したFW三浦知良は、最初の練習メニューで槙野監督に積極的