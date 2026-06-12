どんな職場にも、自然と信用を集め尊敬される“一目置かれる人”がいますよね。自分もそんな風になりたいと憧れを抱いている人も多いのではないでしょうか。本記事では、一目置かれる人に共通する特徴を解説しながら、職場でそんな存在を目指すために実践したいことを紹介します。一目置かれる人に共通する特徴まずは、一目置かれる人が持つ特徴について見ていきましょう。責任感が強い一目置かれる人は、自分に任された仕事を最後