Adoによる『Adoの歌ってみたアルバム』第2弾が今冬に発売される。これに伴い、Adoに歌ってほしい曲をJ-POP、ボーカロイド、洋楽、それぞれのジャンルから募集することが発表となった。2023年12月13日に発売した『Adoの歌ってみたアルバム』に続き、Adoに歌ってほしい楽曲を公募して作成する企画アルバム。「Adoに歌ってほしい曲」の公募期間は6月12日(金)20:00から6月21日(日)23:59まで。特設サイトからお好きな楽曲を1人1曲まで投