“華麗なる雑学一家”が、まだ知られていない驚きの雑学を楽しんだり、披露したりするテレビ朝日系バラエティ番組『日曜くりぃむ雑学』が、6月14日(18:30〜)に放送される。今回、収録を終えたばかりのくりぃむしちゅーの2人に独占インタビューを実施。「永久にできる」と話す同番組の収録エピソードに加えて、10代から互いのことを知っている2人に、「相方の雑学」についても聞いた。○上田晋也の高1息子が大絶賛した番組「俺がミ