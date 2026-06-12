女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが肺炎のため、9日に死去したことがわかった。86歳。所属事務所が12日に発表した。TBS「さんまのSUPERからくりTV」などで共演した女優の浅田美代子(70)が所属事務所を通じて追悼コメントを発表した。浅田は番組共演を振り返り「いまでも、あのガハハという笑い声が聞こえてきます。明るくて楽しいことが大好きだった玉緒さん。さんまさんとの海外ロケ