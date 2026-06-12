厚生労働省は12日、省内LANシステム上で職員同士が使用する業務アプリのチャットデータの一部が消失したと発表した。システムの運用を委託する東芝の作業ミスが原因。行政文書に当たる内容を含む約750万件のやりとりが消えた。厚労省は「日常的な連絡に活用しているもので、業務への影響は限定的」と説明。個人情報の漏えいもないとしている。同省によると、アプリは米マイクロソフトの「チームズ」。東芝の職員がシステムの切