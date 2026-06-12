24年羽田盃を制した白毛馬アマンテビアンコ（牡5＝宮田、父ヘニーヒューズ）はJRA競走馬登録を抹消することになった。12日、シルクホースクラブが発表した。今後は北海道苫小牧市のノーザンホースパークで乗馬になる予定。5月30日の前走アハルテケS15着後、右前脚をハ行し、福島県のノーザンファーム天栄に放牧へ。膝裏が腫れ、獣医師の診察を受けたところ支持靱帯（じんたい）の損傷が判明。復帰を目指すとなると相当な時間