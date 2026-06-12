Jリーグは12日、ハーフシーズンの特別大会・Jリーグ百年構想リーグにおけるクラブ別の賞金と特別助成金の一覧を公開した。J1百年構想リーグは地域リーグラウンドで勝点1あたり200万円の特別助成金を、プレーオフラウンドでは最終順位ごとに総額1億2000万円の特別助成金を交付。加えて優勝クラブに1億5000万円、2位に6000万円、3位に3000万円の賞金を授与した。J2・J3百年構想リーグは地域リーグラウンドで勝点1あたり50万円