6月11日付の取締役会で決定、クラブが公式発表浦和レッズは6月12日、代表取締役社長の交代について発表した。6月11日付の取締役会で決定され、7月1日付で現取締役副社長の清水稔氏が新たに代表取締役社長に就任する。新社長となる清水氏は、兵庫県出身の61歳。1988年4月に三菱重工業株式会社へ入社し、2019年4月からは同社神戸造船所の所長代理を務めた。2023年4月に浦和の取締役に就任し、2024年2月からは取締役副社長を任さ