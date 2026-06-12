日本文学振興会は6月11日、第175回直木三十五賞（直木賞）の候補作を発表した。今回の候補には、朝倉かすみ『けんぐゎい』（光文社）、蝉谷めぐ実『見えるか保己一』（KADOKAWA）、凪良ゆう『多類婚姻譚』（講談社）、原田ひ香『＃台所のあるところ』（文芸春秋）、そしてお笑いコンビ・オードリーの若林正恭による初小説『青天』（文芸春秋）が名を連ねた。 なかでも大きな話題を集めているのが、若林の初小説作