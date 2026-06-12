Da-iCEのボーカル・花村想太が、ソロプロジェクト「SOTA HANAMURA」名義による初ツアー＜SOTA HANAMURA Live Tour 2026-ASCEEENSION-＞の初日公演を6月11日(木)に東京・Kanadevia Hallにて開催した。ライブのオープニングとともに花村が登場すると、会場は割れんばかりの大歓声に包まれる。MCでは「2つのツアーを100%で乗り切るために、毎日深夜まで練習しました。今日皆さんと最高の時間を過ごすことができたと思うと、ここまでや