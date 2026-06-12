Da-iCEのボーカル・花村想太が、ソロプロジェクト「SOTA HANAMURA」名義による初ツアー＜SOTA HANAMURA Live Tour 2026-ASCEEENSION-＞の初日公演を6月11日(木)に東京・Kanadevia Hallにて開催した。

ライブのオープニングとともに花村が登場すると、会場は割れんばかりの大歓声に包まれる。MCでは「2つのツアーを100%で乗り切るために、毎日深夜まで練習しました。今日皆さんと最高の時間を過ごすことができたと思うと、ここまでやってきて良かったなと思います。これからも徐々に徐々にステップアップしていきます。」と、これまでの努力と本ツアーへの強い決意が語られた。

今回は、ソロアーティスト「SOTA HANAMURA」と、花村がボーカルを務める4人組バンド「Natural Lag」が、それぞれ並行して全国4都市を巡るホールツアーを開催。各地では両公演が連日行われるほか、ツアーファイナルとして「Natural Lag」は8月16日(日)、「SOTA HANAMURA」は8月17日(月)に東京・日本武道館での単独公演が決定している。

「SOTA HANAMURA」は、6月3日(水)にPre Debut Album『ASCEEENSION』をリリース。

本アルバムにはボーナストラックを含めた全13曲が収録され、2月6日(金)に先行配信した「Me.exe」をはじめとする自らが手掛けた楽曲たちのほか、大野雄大による提供曲「To you」、シンガーソングライターeillが作詞曲・編曲を手掛けた「We Got This」、SIRUPが作詞作曲を手掛けた「イエナイ」など、数々のアーティストによる提供楽曲も収録されている。

Photo by Hiroe Yamauchi