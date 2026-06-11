「全然浮かばなくて……」俳優の吉川愛が、映画『口に関するアンケート』の「口プレミア」に登場。職業を聞かれて後悔したことを明かした。吉川愛○吉川愛、憑依する女子大生で「今まで見たことのない私が…」映画『口に関するアンケート』プレミアイベント吉川は10日、都内で行われた映画『口に関するアンケート』(7月3日公開)の「口プレミア」に板垣李光人、綱啓永、MOMONA(ME:I)、森愁斗(BUDDiiS)、西山智樹(TAGRIGHT)、柄本