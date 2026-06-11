「神対応すぎる」「本人がここまで説明してくれるのすごい」ゴールデンボンバー・鬼龍院翔が、イベント来場者への対応を自身のXに投稿。どこまでもファンファーストな姿勢に、X投稿の表示回数は142万回を突破し、称賛の声が相次いでいる。○鬼龍院翔マネジャー&スタッフが天候不良で羽田に引き返す鬼龍院翔2日に沖縄・桜坂セントラルにて「42歳 おたおめツアー」の開催を控えていた鬼龍院。5月28日に自身のXを更新し、イベント