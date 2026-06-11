First Love is Never Returned(通称：ラブネバ)が、7月1日(水)に新曲「Passengers」をリリースすることが決定した。全員が地元札幌に在住、社会人生活を過ごしながら音楽活動を続ける彼ら。最新曲「Passengers」は、彼らがシーンに登場した頃からの十八番である80’sシンセポップと90年代J-POPのエッセンスが色濃く反映されつつも、リズムトラックなどのニュアンスは最新のサウンドメイクで創り込んだ爽やかなナンバーだ。また今作